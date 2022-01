La Creu Roja i el Lycée signen un conveni per realitzar formacions en primers auxilis i voluntariat

Andorra la VellaEl Lycée Comte de Foix i la Creu Roja han tancat un conveni de col·laboració per a la realització d'activitats de prevenció i d'emergència que es desenvoluparà al llarg del 2022. L'acord consisteix a desenvolupar programes de formacions conjuntes, intercanvi, i cooperació pel que fa a primers auxilis i el voluntariat i es basa a poder disposar en qualsevol moment, tant en situacions d'emergència com de normalitat, d'alumnes formats com a voluntaris socorristes que puguin prestar ajuda en serveis de preventius i emergències a Andorra.

L'acord preveu també la col·laboració entre els dos organismes en casos de simulacres d'emergència i programes de formacions. D'aquesta manera la Creu Roja es compromet a formar els alumnes del Lycée d'entre 10 i 16 anys en Primers Socors Cívics de nivell 1, i els de 16 en amunt en Primers Socors per Equip de Nivell 1 i 2 o Primers Socors en Emergències Generals. A banda d'això, l'entitat solidària participarà en els actes convocats pel Lycée amb serveis de preventius i a donar formació continua i actualitzada als alumnes voluntaris.

A més, el pacte de col·laboració està tenint una molt bona acceptació entre els alumnes i el 'proviseur' del centre escolar del sistema francès, Olivier Salvan, ha valorat positivament el conveni, tot recordant que "s'engloba en els estatuts que té l'organisme amb les institucions per facilitar la labor educativa, així com l'intercanvi i la difusió de valors i coneixements científics."

El responsable de l'àrea operativa de la Creu Roja, Quim Fenoll, ha remarcat la importància de formar en primers auxilis els més joves, tasca que ja es fa al país i de manera pionera amb el programa PAPI, i ha afegit que aquest acord "permet formalitzar la formació inicial que els fem: passem de la teoria a la pràctica. Ens permet ampliar els nostres equips de preventius, formar les futures generacions a saber reaccionar davant situacions d'emergències i també compartir els valors de la nostra entitat, que són rellevants per a qualsevol persona, i en la construcció dels adults de demà."

Per cloure, manifesten que el conveni es beneficiarà d'un reconeixement oficial dins el sistema acadèmic amb convalidació amb els emesos per la Croix Rouge Française, per als voluntaris que facin un mínim de trenta hores anuals.