La Creu Roja prepara accions contra el conflicte bèl·lic a Ucraïna

Andorra la VellaLa Creu Roja Andorrana no es quedarà immòbil davant el conflicte bèl·lic que actualment pateix el poble d'Ucraïna. L'entitat té previst contribuir a frenar la situació mitjançant recursos econòmics i aportant tota mena de productes bàsics, com ara aliments i medicaments, a la població civil que està patint els estralls de la guerra.

És per això que la Creu Roja ha anunciat la posada en marxa d'una recaptació econòmica a través del Comitè Internacional (CICR), ja que és l'organisme que pot intervenir en indrets on hi ha conflictes bèl·lics. Per tal d'afavorir la col·laboració andorrana, està previst que la Creu Roja obri un número de compte a totes les entitats bancàries per tal de poder rebre les donacions de qui ho desitgi.

D'altra banda, l'entitat també anuncia un punt de recollida de productes, principalment medicaments, a la seu social de la Creu Roja segons un llistat elaborat per l'Associació d'Ucraïnesos d'Andorra. La idea és alinear-se amb l'ambaixada de França i també amb el consolat d'Ucraïna a Barcelona per fer arribar els productes al territori.

Finalment, i en cas que fos necessari, la Creu Roja també planteja ajudes a famílies i a persones desplaçades a Andorra a nivell d'alimentació mitjançant la botiga solidària. Tanmateix, s'obre la possibilitat d'oferir suport econòmic i d'allotjament a aquestes persones en col·laboració amb l'associació d'ucraïnesos i el consolat a la capital catalana.

[Seguirà ampliació]