Creus que anunciar les campanyes de controls d'alcoholèmia té un efecte dissuasori en els conductors?

El Cos de Policia ha finalitzat el període de la darrera campanya de controls preventius d'alcoholèmia i drogues, que s'ha desenvolupat entre el 25 d'octubre i el 7 de novembre. Així, segons informen les autoritats, en total s'han efectuat 728 controls, dels quals 699 han donat un resultat negatiu i 29 positiu. Del global de controls que han representat un resultat positiu, 5 han comportat sancions administratives (taxa d'alcohol dins la franja de 0,51 g/l fins a 0,80 g/l); 21 han comportat detenció per taxa d'alcohol superior a 0,80 g/l; 2 han comportat detenció per positiu a tòxics, i 1 ha comportat una detenció per positiu a l'alcohol i refús a la prova de tòxics. El percentatge de positius en relació amb els controls efectuats és, per tant, del 3,98%.