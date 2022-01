Creus que la candidatura dels JJOO d'hivern als Pirineus hauria d'incloure Andorra?

La comissió tècnica encara no ha decidit què farà amb el bobsleigh, esport sense tradició a Espanya, o amb els salts de trampolí. Són disciplines que requereixen grans estructures, inexistents ara. Així, s’ha estudiat portar-les a Suïssa o Sarajevo. L’opció bosniana agrada, ja que suposaria un homenatge a l’agermanament de Barcelona amb Sarajevo el 1992 durant la guerra, però refer les instal·lacions bosnianes dels Jocs del 1980 costaria molt. El COE, doncs, no vol descartar demanar informes per fer instal·lacions temporals al Pirineu o fins i tot crear un circuit de bobsleigh si existeixen acords per garantir que serien seu de Mundials i Europeus en el futur, cosa que evitaria que caiguessin en desús. L’únic trampolí que hi ha ara al Pirineu, a la Molina, no compleix amb els requisits i hauria de ser modernitzat. La possibilitat d’incloure Andorra al projecte, que es va valorar, està descartada.