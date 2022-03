Creus que els residents haurien de pagar menys per la benzina que els turistes?

Des de l'Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris proposen solucions alternatives per “cuidar” les butxaques dels residents. “Solucions n'hi ha, però falta voluntat política i ganes de fer les coses”, explica el president de l'ens, Lluís Ferreria, qui proposa, si el que es vol és mantenir els preus competitius per als turistes, que els residents al país es beneficiïn d'una rebaixa del preu dels carburants. Com? “Doncs ensenyant el passaport o la targeta de residència a l'hora de pagar la benzina o el gasoil”.