Cribratge especial al sector de la construcció després de vacances

Andorra la VellaEl ministeri de Salut informa que ha organitzat un cribratge especial destinat als treballadors del sector de la construcció, incloent-hi, també, instal·ladors i transportistes, entres altres, coincidint amb la represa de l'activitat després de les vacances d'estiu. A més, manifesten que Salut està donant continuïtat als cribratges que s'han dut a terme des de l'inici de la pandèmia al país als diferents sectors del teixit econòmic andorrà.

Des del Govern exposen que tenint en compte que es tracta d'un sector amb un gran nombre d'assalariats, l'objectiu de l'executiu és iniciar el retorn al treball amb la màxima seguretat aplicant les mesures preventives sanitàries per poder detectar de manera ràpida i precoç els possibles casos positius que es puguin diagnosticar.

Amb aquesta finalitat, el ministeri ofereix als treballadors de la construcció l'oportunitat de participar en un cribratge voluntari que es durà a terme des d'aquest dissabte, 28 d'agost i el 7 de setembre a l'Stoplab situat a la plaça de Braus o al punt mòbil ubicat a cada parròquia. El cribratge consistirà en la realització d'una prova de detecció d'antigen (TRA) mitjançant l'obtenció d'una mostra nasal.

També destaquen que hi podran participar tots els treballadors relacionats amb la construcció, independentment que estiguin immunitzats o no. Les empreses del sector que estiguin interessades a efectuar el cribratge als seus empleats poden adherir-se trucant individualment al telèfon 821955 per sol·licitar hora i fent esment que pertanyen a la construcció. També ho poden fer acudint directament a l'Stoplab mòbil, situat un dia a la setmana a cada parròquia, sense necessitat de demanar cita, sempre mencionant que són del sector. Per cloure, indiquen que les companyies tenen l'opció de participar en el cribratge contactant amb l'Oficina Covid.

Actualització sanitària

L'evolució de la cinquena onada de la pandèmia al país segueix a la baixa. Així es desprèn de les dades facilitades pel ministeri de Salut aquesta tarda, en les quals es notifica que aquest divendres hi ha 74 persones amb el virus actiu, dues menys que la jornada anterior. Durant les darreres hores s'han diagnosticat un total de nou casos de coronavirus, que eleven la xifra total de ciutadans que han patit la malaltia des de l'inici de la crisi sanitària a 15.025, i s'han atorgat onze noves altes, assolint un total de 14.821 persones recuperades des del març del 2020. El total de defuncions fins a la data es manté estable amb 130 òbits.

Quant a la situació a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, el Govern exposa que aquest divendres hi ha tres persones ingressades a planta del centre mèdic, dues menys que en l'última actualització, i dos ciutadans resten a la Unitat de Cures Intensives, ambdós sense ventilació mecànica.

Pel que fa a l'evolució de la campanya de vacunació contra la Covid, la xifra se situa des de fa uns dies en 95.916, 50.924 primeres dosis i 44.992 segones, una dada que es mantindrà fins que el centre de vacunació de la plaça de braus reobri a principis de setembre.