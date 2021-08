Cribratges setmanals, voluntaris i gratuïts, a la comunitat educativa per prevenir positius per Covid durant el curs

Andorra la VellaLa Creu Roja cribrarà setmanalment, de manera voluntària i gratuïta, tota la comunitat educativa amb l'objectiu de detectar el més aviat possible casos positius per Covid-19 als centres del país, segons ha explicat aquest dimecres la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla en la roda de premsa per informar de les mesures per prevenir els contagis durant el curs 2021-2022. Aquests cribratges es duran a terme pel personal de la Creu Roja a cada centre escolar, que és una de les novetats del protocol pel curs 2021-2022. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla ha explicat s'ha decalat l'inici del curs per tal de poder fer els cribratges ben fets. Així, el 9 de setembre retornaran a les escoles els alumnes de primera ensenyança de tots els sistemes educatius, els de sixième del sistema francès i tots els alumnes del British College. El dia 10 serà el torn dels alumnes de primer cicle de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà i els alumnes de segona ensenyança dels sistemes francès i espanyol. Finalment, el 13 de setembre retornaran a les aules els alumnes de segon cicle de segona ensenyança del sistema andorrà, els de batxillerat, de Formació Professional i de la Universitat d'Andorra.

Vilarrubla ha reiterat que enguany tenen l'experiència de l'any passat. "Tenim a favor que durant tot un curs escolar s'han pogut posar en funcionament els protocols i s'han pogut anar ajustant", ha remarcat, assegurant que aquest fet els dona molta més tranquil·litat. Tot i així, des del Govern consideren que caldrà estar molt atents a possibles canvis, ja que "les mesures preventives s'aniran revisant periòdicament", ha indicat la titular d'Educació i Ensenyament Superior.

Pel que fa als cribratges, la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha informat que a banda de les proves del primer dia, també se'n faran unes altres al cap de 15 dies "per poder tenir aquest temps com a període d'infecció i també per arribar a més persones", ja que els primers dies pot haver-hi certs alumnes que encara no assisteixin a l'escola. A banda, a partir del 27 de setembre, s'iniciaran els cribratges escolars de forma periòdica, dirigits als alumnes a partir de primer curs del segon cicle de primera ensenyança o equivalent, als docents i al personal de les escoles, especialment per a les persones no immunitzades. "Ens permetrà tenir una fotografia de la situació epidemiològica del país", ha manifestat. A banda, també es recomana als docents i al personal de tots els sistemes educatius, que es facin una prova el dia de la seva reincorporació que acostuma a ser abans de l'inici del curs. Per aquesta primera fase els docents disposaran de l''stop lab' de la plaça de Braus amb cita prèvia, dels 'stop labs' mòbils i també de proves d'autotest que es posaran a disposició dels centres educatius. En aquest sentit, Mas ha recordat que l''stop lab' mòbil es trobarà en funcionament entre les 9 i les 16.45 hores: els dilluns a Canillo; els dimarts a Encamp; els dimecres a Ordino i la Massana; els dijous a Sant Julià de Lòria i al Pas de la Casa; i els divendres a Escaldes-Engordany.

Mas també ha aprofitat la roda de premsa d'aquest dimecres per animar a tothom a fer-se el cribratge. "El de l'any passat va permetre detectar fins a 26 casos positius", ha afegit, recordant que el protocol per aïllament de positiu es manté. En el cas de les persones vacunes, ha comentat que caldrà fer un estudi personalitzat per veure si s'aplica o no. Cal recordar, que els joves entre 12 i 15 anys també es poden apuntar ja per rebre el vaccí contra la Covid-19 i en aquests moments ja hi ha uns 578 joves inscrits.

En aquest nou curs, des de l'inici, serà obligatori l'ús de la mascareta a partir del primer curs de segon cicle dins l'aula i a totes les zones comunes, però no serà necessària a l'exterior i al pati. "Preferim començar amb més capes de protecció i de seguida que tinguem indicadors positius, mirarem de poder treure la mascareta" amb l'objectiu d'evitar confinaments de grups sencers com els viscuts a l'inici del curs anterior, ha indicat Vilarrubla. A banda d'un rentat freqüent de mans i d'una bona ventilació, com a novetat, el protocol àmplia els grups de convivència. Així, si fins al cus passat es considerava unitat de convivència el grup classe, aquest any "som més flexibles i la unitat de convivència s'amplia a nivell de curs", ha comentat la ministra, especificant que els alumnes d'un mateix curs podran estar junts. De la mateixa manera, al menjador es mantenen les taules com a unitats de convivència, però els alumnes d'un mateix curs podran escollir amb qui asseure's durant tot el trimestre. Quant a les entrades i sortides, s'hauran de seguir evitant aglomeracions i en aquest sentit, els centres ja preveuen sortides esglaonades o espais de sortida diferents si és possible.

Vilarrubla també ha volgut aclarir que els resultats dels cribratges a les escoles també s'aprofitaran per a les activitats extraescolars, tal com es va fer el curs passat. Pel que fa al transport escolar, funcionarà igual, i l'experiència ha permès solucionar "alguns punts de concentració d'alumnes o geogràfics" que es van detectar l'any passat, ha indicat.