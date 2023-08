Cristina Rico escollida com a nova líder de Liberals

Andorra la VellaCristina Rico és finalment l'elegida per liderar la renovació de Liberals d'Andorra i presidir el partit. La formació té previst celebrar el 5 de setembre l'assemblea per a validar la nova junta. Divendres s'han de validar les candidatures, tot i que a hores d'ara només hi ha una sobre la taula, segons van informar fonts properes a la formació.

Rico seria la presidenta i com a vicepresidents estarien Jordi Cerqueda i Víctor Pintos. Cal recordar que Pintos és l'únic conseller general que tenen els Liberals i que es troba en l'oposició.

El nou equip liberal, segons altres fonts del partit, té com a principal repte establir quin ha de ser el full de ruta en el tres propers mesos perquè són clau per a la supervivència de la formació. S'haurà de determinar si la formació considera que té prou força per fer llistes en solitari a les comunals o bé ha d'optar per pactes per tenir opcions reals d'entrar en algun comú amb consellers.