Crítica situació per l'escassetat de neu a Andorra

Andorra la VellaLes reserves de neu a les muntanyes del Pirineu d'Andorra estan vivint una situació crítica, marcant el quart any consecutiu amb les acumulacions més baixes des que es tenen registres. La manca de neu no només impacta l'activitat de l'esquí, sinó que té repercussions serioses per a l'agricultura, que és el consumidor més gran d'aigua en algunes àrees d'Andorra.

Segons ha informat a Nevasport el meteoròleg Guillem Martin, les acumulacions de neu han estat d'uns dos metres al llarg de l'any, quan el normal seria uns quatre metres. Aquesta escassetat de neu afecta profundament a les reserves hídriques, ja que la neu acumulada durant l'hivern és essencial per abastir els embassaments a la primavera.

La presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Dolores Pascual, ha alertat sobre la manca de reserves de neu suficients per a la campanya de regadius en algunes zones d'Andorra. La falta de neu i les previsions d'escasses precipitacions no auguren una millora a curt termini, posant en risc la disponibilitat d'aigua per a l'agricultura en la temporada vinent.

Aquesta situació també planteja interrogants sobre la sostenibilitat dels cultius actuals, especialment tenint en compte la dependència de l'aigua per part de l'agricultura. El geògraf de l'Institut de Recerca de l'Aigua de la Universitat de Barcelona destaca la necessitat d'un replantejament en l'elecció dels cultius en aquest context climàtic canviant.