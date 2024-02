La crítica de Stop Violències per la presumpta agressió a la festa després dels Esland

Andorra la VellaUn dels youtubers assistents a la festa privada de després de la gala dels Esland, conegut com a Keroro, ha volgut fer una publicació per explicar el que considera un comportament inacceptable d'un altre dels famosos convidats a la festa. Keroro assegura que quan estava descansant en un dels sofàs a les quatre de la matinada, va veure com davant seu un altre youtuber començava a agafar fort del pèl a una noia i la intentava empènyer amb cops. Aquest altre youtuber és conegut com a Temo i fa continguts relacionats amb futbol a diferents xarxes com Twitter, TikTok i Instagram.

Unes acusacions que han portat cua i moltes reaccions, inclosa la de l'associació feminista andorrana Stop Violències, que ha volgut interpel·lar el youtuber que ha denunciat els fets per agrair-li aquesta acció i li demana si té més dades sobre la dona, a més de convidar-lo que contactin amb l'associació la pròxima vegada que presenciï un acte d'agressió a una dona.

Hola, somos una asociación de Andorra experta en ayudar a mujeres agredidas. Gracias por hacer publica esta agresión.

Si conoces a la chica,nos puede contactar?

Gracias también por parar la agresión. Si vuelves a ver algo así, pasa también nuestro contacto a la mujer agredida — Stop Violències Andorra (@stopviolencies_) 18 de febrero de 2024

A més d'això, també han fet una crítica irònica a partir de la notícia sorgida aquesta setmana respecte a que Andorra seria el país més segur del món. Qüestionen aquesta dada preguntant-se com és possible llavors que puguin donar-se aquest tipus d'agressions masclistes al Principat.