Crítiques a l'andorrà David Castillo per no traduir al català el llibre 'As de Corazones'

Andorra la VellaL'escriptor andorrà, David Castillo, va debutar literàriament a finals del 2023 amb la seva primera novel·la 'As de corazones', publicada per Universo de Letras, un segell de l'editorial Planeta. 'As de corazones' és un 'thriller' amb París com a escenari de la majoria de passatges de la història entre un periodista amoral amb ànima d'investigador i un exitós assassí en sèrie. Racó Català recull que Castillo ha decidit traduir al francès la seva obra, però no està previst que ho faci al català tot i ser andorrà. A l'abril, pels volts de Sant Jordi, segons Racó Català, sortirà la primera traducció de la novel·la, en francès, 'As de Coeurs'. Castillo es troba a la capital de França i s'ha reunit fins i tot amb l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, de cara a promocionar la imminent sortida editorial. La pàgina cultural catalana conclou que "pel que fa a la traducció en català, no hi ha cap notícia".