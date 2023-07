Crítiques del Tribunal de Comptes al SAAS pel pagament de primes irregulars a treballadors

Andorra la VellaEl Tribunal de Comptes ha criticat el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) pel pagament de primes irregulars, segons ha informat RTVA. Per exemple, les primes d'exclusivitat no es troben regulades. El tribunal lamenta que els treballadors del SAAS tinguin remuneracions que no empara la normativa. A l'avaluació que es va fer el 2019 ja es destacava aquesta disfunció. La institució també demana que es revisin els contractes de professionals per compte propi perquè no s'ajusten a la llei.