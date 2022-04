Crits urgents de treva en el 60è dia de guerra a Ucraïna

BarcelonaLa nit del 24 de febrer, Vladímir Putin no només va atacar Ucraïna pel Donbass, sinó que també va enviar centenars d'efectius a Bielorússia per obrir un nou front a Kíiv. Va pensar que no calia racionalitzar esforços, que la invasió d'Ucraïna seria una guerra llampec. Però des d'aquell 24 de febrer han passat 60 dies; tres mesos que han deixat 5,2 milions de refugiats i més de 2.500 civils morts segons l'ONU –molts més segons les autoritats ucraïneses– i un escenari completament diferent del que el Kremlin s'imaginava: no han conquerit cap gran ciutat i Ucraïna resisteix una guerra que ja està guanyant moralment.

Pel camí, Putin ha hagut de renunciar a la capital per poder conquerir el Donbass, però tot i això continua sense apoderar-se totalment d'una ciutat governada per les ruïnes i els cadàvers: Mariúpol. Segons l'alcalde de la població portuària, 20.000 civils hi han mort des de l'inici de la guerra. Encara queden 100.000 civils atrapats a la ciutat. Però, de moment, Ucraïna i Rússia no han sigut capaços d'obrir corredors humanitaris amb autobusos des de Mariúpol i aquest diumenge s'ha intentat de nou sense sort. L'argument de Kíiv sempre és el mateix: que Rússia no respecta l'alto el foc. Tampoc aquest diumenge, que era el dia que els ortodoxos celebren la Pasqua, i des del govern ucraïnès consideraven la possibilitat, encara que fos molt petita, d'aplicar "una autèntica treva pasqual" a Mariúpol.

Però aquesta crida no només ha vingut de Kíiv, sinó que l'ONU, el papa Francesc o la Creu Roja també l'han secundat. "Cal fer una pausa en la lluita ara mateix per salvar vides. Com més esperem, més vides estaran en risc. Demà serà massa tard", ha afirmat en un comunicat Amin Awad, coordinador de les Nacions Unides per a la crisi d'Ucraïna. Precisament aquest diumenge Zelenski ha rebut la visita a Kíiv del secretari d'Estat dels EUA, Antony Blinken, i el secretari de Defensa, Lloy Austin, els primers alts càrrecs nord-americans que viatgen fins a la capital ucraïnesa.

Aquest dilluns es farà un nou intent d'evacuació, però Ucraïna, en boca de la seva vice primera ministra, Irina Veresxuk, mira al secretari general de l'ONU, António Guterres, i li exigeix que en la reunió que mantindrà aquesta setmana amb Vladímir Putin aconsegueixi avenços en els corredors. Guterres es reunirà amb Zelenski després de trobar-se amb Putin, però abans conversarà a Ankara amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, per encarar la mediació entre Kíiv i Moscou. El govern ucraïnès també ha plantejat una ronda de negociacions "especial" amb Rússia per fer front a la situació de Mariúpol.

Ucraïna, però, creu que Moscou no tindrà voluntat d'arribar a acords reals fins d'aquí unes setmanes. Aquest diumenge l'assessor presidencial ucraïnès Oleksí Arestóvitx ha avisat dels plans del Kremlin i ha afirmat que les seves tropes acabaran la "fase activa" dels combats en dues o tres setmanes. Ho anunciaran en una data concreta: el 9 de maig, el dia que Rússia celebra la victòria contra els nazis. "[El Kremlin] anunciarà victòries preliminars, dirà que les tasques han estat completades i oferirà una negociació", ha dit Arestóvitx. Llavors la pregunta serà si Kíiv accepta les condicions de Moscou, una cessió que ha posat en dubte afirmant que la postura d'Ucraïna és "molt ferma". Si les converses fracassen, Arestóvitx creu que Rússia intentarà concentrar més forces per continuar atacant i iniciar una ofensiva definitiva "a finals d'agost". Si aquesta també fracassa, en pronostica una altra a l'octubre. "Això pot continuar fins a final d'any", ha avisat.

El reagrupament no es tradueix en avenços

De moment, tot i el reforç d'efectius al Donbass, Rússia continua sense avançar de forma destacada a l'est. Segons la intel·ligència britànica, Ucraïna ha repel·lit molts assalts al llarg de la línia de contacte del Donbass durant aquesta setmana. L'informe del Regne Unit també apunta que la "moral baixa" a les unitats russes i "el temps limitat" per reorganitzar-se han afectat negativament els seus esforços per avançar a l'est d'Ucraïna. Tot i això, els bombardejos continuen sent constants, i aquest diumenge han mort dos nens en un atac rus a Donetsk –la Fiscalia ucraïnesa xifra en 213 els infants morts des de l'inici de la guerra–, diversos coets a Lugansk també han deixat múltiples víctimes civils i una altra ofensiva a Dnipró ha deixat un mort.