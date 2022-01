Les croquetes: les devores o les detestes

L'elaboració de les croquetes ha anat evolucionant amb el pas dels anys. No discutirem de qui va ser-ne el creador. Alguns diuen que l'origen de les croquetes es troba a Itàlia i d'altres a França. Potser ens quedarem amb la segona opció, ja que la beixamel és un dels ingredients que marca la recepta tradicional, però com dèiem, la seva elaboració ha anat patint modificacions al llarg dels anys. Sí que és veritat que les croquetes ha estat un menjar que es fa en base les sobres d'altres plats, com ara, la carn que utilitzem per fer el caldo tradicional. Llavors es feia el que s'anomenava cuina de reaprofitament.

Avui dia, la base de les croquetes ha anat variant força. Ja no només les trobem de pollastre o pernil sinó que també les podem menjar de ceps, gambes i bacallà. Una opció que ens presenta el cuiner català Nandu Jubany en les seves barquetes de croquetes de diferents sabors. Croquetes que ja pots trobar a l'Ametller Origen i al supermercat de Pyrénées Andorra.

També pots disposar de les croquetes de tota la vida, com les de rostit.