Cues de fins a 6 quilòmetres per accedir a Andorra en la tornada del pont

Andorra la VellaL'operació tornada del pont de la segona Pasqua està deixant una imatge de llargues cues aquest dilluns a la tarda per aquells residents que tornen a Andorra. Segons informa el departament de Mobilitat, actualment hi ha 6 quilòmetres d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana. Les retencions han començat al voltant de les 17 hores.

#TrànsitDens a la N145 - 6 km d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 6 de junio de 2022