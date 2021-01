Cues a la frontera francesa per accedir al Principat

Andorra la VellaEl Pas de la Casa està vivint aquest dissabte un augment de trànsit de turistes francesos. Segons informa aquest dissabte el Servei de Mobilitat, s'estan registrant retencions d'entrada al Principat per la frontera francoandorrana, ja que els residents del país veí estan aprofitant les darreres hores per fer les seves compres a Andorra abans que es comenci a demanar una prova PCR negativa a l'hora de tornar a casa a partir d'aquesta mitjanit. A més, diumenge les autoritats franceses podrien decretar un nou confinament i és per això que els ciutadans volen proveir-se de tota mena de productes.

#TrànsitDens CG2 i RN22-Entrada al Principat per la frontera francoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 30 de enero de 2021

A banda, el Servei de Mobilitat també alerta de l'estat de les carreteres en diversos punts del país. D'aquesta manera, actualment hi ha fase groga a la CG2 per passar pel Port d'Envalira, a la CG3 d'accés a Arcalís i són necessaris els equipaments obligatoris especials a l'RN22 d'accés a França.