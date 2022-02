Cues de dos quilòmetres per sortir del Principat i retencions a l'entrada d'Encamp i la Massana

Andorra la VellaUn cap de setmana més els turistes que han visitat Andorra estan experimentant una jornada de llargues cues per sortir del país. Segons informa el departament de Mobilitat, actualment hi ha fins a dos quilòmetres de retencions per abandonar el Principat per la frontera hispanoandorrana i la circulació també és lenta a la frontera francoandorrana. A més, el trànsit és dens a la CG2 d'entrada a Encamp i Canillo en sentit sud i a l'accés sud d'Incles. A la Massana les cues també són presents en direcció al centre.

#TrànsitDens CG1-2 Km Sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana, CG2-entrades a Encamp i Canillo en sentit sud i entrada a Incles sentit sud,CG4-entrada a la Massana en sentit sud, RN22- Sortida del Principat per la frontera francoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 20 de febrero de 2022