Cues quilomètriques d'entrada al país? AndRail prepara una sortida de camp per impulsar la connexió ferroviària

Andorra la VellaAndRail, la plataforma cívica que promou la connexió ferroviària d'Andorra amb els països de l'entorn, prepara una sortida de camp per donar a conèixer una de les possibles línies que podrien enllaçar amb el país. L'esdeveniment arriba en un moment de col·lapse gairebé diari de la via d'entrada sud al Principat, per la frontera del riu Runer on, sense anar més lluny, dilluns passat es van generar cues de fins a 10 quilòmetres per accedir a les Valls.

La bona resposta turística durant aquest període d'estiu que està tenint el Pirineu en general, i Andorra en concret -especialment aquest agost amb ocupacions hoteleres que voregen el 90%-, evidencia la incapacitat del país per absorbir el trànsit que generen les visites, i que se suma al dels vehicles que ja circul·len diàriament per la xarxa viària. I és en aquest context de contrapartida en forma de retencions i trànsit dens generat per l'atractiu turístic d'Andorra, que la plataforma proferrocarril entra en acció. Fins ara ho ha fet activament per mitjà de les xarxes socials, on sovint expliquen els beneficis econòmics, socials i de sostenibilitat dels trens vers els automòbils. I el cap de setmana del 4 i 5 de setembre ho faran amb una sèrie d'actes.

Sota el lema, 'No et quedis a l'andana: puja amb nosaltres!', AndRail ha preparat les Jornades pel Ferrocarril Andorra 2021. La sortida de camp serà el 5 de setembre, i l'han convocada a les 9h a la Margineda, des d'on la comitiva partirà cap a Sant Julià, La Seu d'Urgell, Martinet i Alp, que és on finalitzarà el recorregut. L'objectiu és començar a donar forma a una de les possibles línies ferroviàries que podrien arribar a Andorra, a partir d'un ramal per superfície des de la Cerdanya i fins al Principat. L'acte és obert a la ciutadania, previ registre.

Les Jornades també comptaran amb una taula rodona sobre l'actualitat i el futur del tren a Andorra, una exposició i diversos tallers. Tot plegat tindrà lloc a la plaça del Poble d'Andorra la Vella, el dia abans de la sortida, dissabte, 4 de setembre.