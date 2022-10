Cues de temporers al Servei d'Immigració

Andorra la VellaUna part important de temporers, molts d'ells procedents de països d'Amèrica Llatina, que han arribat a Andorra per treballar durant la temporada d'hivern, s'han trobat amb cues molt llargues per fer els tràmits respectius a la seva estada al Principat. N'hi ha d'alguns que han assegurat als micròfons d'RTVA que han hagut d'esperar entre tres i quatre hores per ser atesos. Aquesta època de l'any és especialment frenètica al Servei d'Immigració perquè s'ajunten diferents tipus de tràmits: la renovació de permisos dels treballadors temporers de l'estiu, la tramitació de noves quotes per a l'hivern i la que correspon a la quota general de residència i treball i de treball fronterer.