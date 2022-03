Cuidar la democràcia i augmentar la participació ciutadana, les crides de Suñé per la Constitució

Andorra la VellaLa síndica general, Roser Suñé, ha apel·lat a les cures com la via essencial per mantenir, defensa i lluitar per la democràcia, i a incrementar la participació ciutadana per situar a les persones al centre de l'acció política. Ho ha fet aquest dilluns en el marc del discurs per commemorar el 29è aniversari de la Constitució, el qual ha estat emmarcat per diversos actes institucionals que han recuperat, gairebé, la plena normalitat després de dos exercicis marcats per les restriccions de la pandèmia del coronavirus.

Suñé ha donat el tret de sortida a la seva al·locució afirmant que la celebració del Dia de la constitució és "un acte d'afirmació de la sobirania" d'Andorra i posant especial esment en la realitat que ha colpejat el dia a dia dels ciutadans i la classe política durant els darrers dos anys i a l'exercici de "cura" i "unió" que ha permès superar els obstacles tot "posant per sobre l'interès general i el bé col·lectiu". Ha estat en aquest sentit que ha fet una crida a "cuidar" tot citant a l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, qui en el seu dia va animar a cuidar la democràcia com tot allò "que volem que visqui, creixi i es desenvolupi".

"Defensar la democràcia, lluitar per la democràcia", ha dit, afegint que actualment és necessari davant del risc que aquesta es vegi afeblida pels "creixents populismes i moviments extremistes". Així doncs, ha animat a la classe política a augmentar la participació ciutadana en el dia a dia més enllà de les eleccions i comicis cada quatre anys, tot posant en relleu la importància de la transparència "des de la convicció que els ciutadans i ciutadanes han de poder conèixer en tot moment les actuacions de les institucions que regeixen el seu dia a dia". "Hem de treballar per aconseguir aquesta societat en la qual vetllem els uns pels altres i ningú es quedi enrere", ha indicat.

Per cloure, la presidenta del Consell General també ha tingut unes paraules envers l'actual conflicte que colpeja la comunitat europea, la guerra entre Rússia i Ucraïna, enviant un missatge de suport per a totes les persones "colpides pels efectes devastadors de les bombes i per totes aquelles que s'han vist empesos a fugir de la seva terra". Davant aquesta situació, ha afirmat, "no podem romandre en silenci", tot i que com a país "sempre advocarem pel diàleg com a instrument de resolució de conflictes". A més, també ha tingut un pensament per la resta de països i territoris fora d'Europa que es troben sota un conflicte armat i pels ciutadans que "fugint de la guerra o de la misèria, es veuen obligats a deixar casa seva a la recerca d'un futur millor o, simplement, d'un futur".

El cap de Govern, Xavier Espot, ha subscrit les declaracions de Suñé asseverant que les institucions i els líders polítics "hem de posar a les ciutadanes i ciutadans al centre de les nostres preocupacions i polítiques". Així doncs, ha expressat que, tot i que al llarg dels darrers dos anys des de l'executiu s'hagi posat molta empenta en la gestió de la crisi sanitària, també s'ha donat resposta a les qüestions tribals que preocupen a la societat i s'han posat les bases que permetran arribar a resoldre diverses problemàtiques com, per exemple, la manca d'habitatge a un preu assequible, la sostenibilitat del sistema de pensions o les dificultats que es plantegen arran del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

En la mateixa línia, els presidents dels grups parlamentaris de Demòcrates i Libelas, Carles Enseñat i Ferran Costa, respectivament, han aplaudit les paraules de la síndica general i han ressaltat la "resiliència i cohesió social" mostrada per la població andorrana per superar la crisi sanitària. I, en relació amb la guerra a Ucraïna, han destacat l'aprovació de la llei d'aplicació de sancions internacionals amb la voluntat de respondre "humanísticament" al conflicte actual i per evitar que a Andorra "es puguin fer coses que a Europa no es poden" per protegir el territori.

Per la seva banda, el líder del grup parlamentari de terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha posat el punt a "l'element clau" que ha esdevingut la unió per poder superar la pandèmia, però ha retret a Suñé el fet d'utilitzar com a referent les paraules d'una exalcaldessa espanyola, tot manifestant que s'hauria d'haver basat en algú del Principat, i també ha criticat la manca de transparència, al seu entendre, de l'actual Govern amb "informacions, a vegades, esbiaixades".

El president dels socialdemòcrates, Pere López, i Pintat han apuntat a la necessitat de prendre cartes envers la guerra a Ucraïna i "reaccionar de manera contundent d'acord amb la situació". Tanmateix, el líder vermell ha comentat que la implicació econòmica del conflicte a Andorra, tenint en compte el context actual amb l'encariment de materials, combustibles i l'electricitat, comportarà una pressió cap als ciutadans.