Cultivar cànnabis medicinal en interiors, l'opció per Andorra

Andorra la VellaL'estudi per analitzar la possible producció de cànnabis medicinal a Andorra mostra una clara aposta per cultivar THC en espais interiors tancats amb llum artificial. Ho ha explicat aquest dimecres el director de Desenvolupament de la Recerca i la Innovació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Simó Alegre, durant la compareixença de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, davant la comissió legislativa d'Economia per presentar l'anàlisi d'oportunitats i la definició d'un model per al desenvolupament del cultiu i la transformació industrial del cànnabis medicinal a Andorra.

D'aquesta manera, l'expert ha manifestat que l'opció més viable per al Principat quant al cultiu de cànnabis terapèutic és "la producció de tetrahidrocannabinol (THC) medicinal destinat a l'alta cosmètica i la creació de medicaments". Tal com ha asseverat, es tracta d'un mercat que es troba en procés d'expansió i creixement, del qual Andorra se'n podria beneficiar en diversos vessants, com la diversificació de la producció agrícola i industrial amb l'obertura d'un nou sector econòmic al país, la creació d'un pol de coneixement de referència en el cultiu del cànnabis medicinal en l'àmbit internacional i, fins i tot, l'impuls de la recerca experimental i l'atracció de talent. "És un mercat molt jove, dinàmic, amb preus encara en fluctuació que poden arribar a suposar un gran benefici", ha dit. I ha afegit que malgrat que no sigui una indústria que generi "molts llocs de treball", les persones que es dediquen a aquesta recerca i investigació aporten "un gran valor afegit en coneixement".

Tanmateix, Alegre ha posat en relleu que la imposició d'aquest tipus de producció requereix "un full de ruta ben marcat amb una sèrie d'actuacions", com són l'adhesió del Principat a diferents convenis internacionals, impulsar una campanya publicitària "important" per "explicar a la població què és aquest mercat, deixant ben clar que es tracta d'extracció medicinal i no d'ús recreatiu", i, sobretot, la cerca de socis inversors per poder implantar la producció de marihuana terapèutica al país, ja que, tal com ha ressaltat, "suposa una inversió de bastants milions d'euros".

El director de l'IRTA també ha assenyalat que, tot i que es podria arribar a garantir la viabilitat del cultiu de cannabidiol en hivernacles, la seva producció no seria suficient per competir amb països i regions que "gràcies al seu clima favorable per a la plantació del cànnabis, estan duent a terme una producció a gran escala a un preu molt reduït". En aquest sentit, ha apuntat que l'estudi descarta totalment la plantació de la marihuana terapèutica a l'exterior per la mala adaptació d'aquesta amb el clima del país.

Un dels punts que ha ressaltat Simó ha estat que l'estudi realitzat per l'IRTA només ha contemplat els beneficis que podria tenir per Andorra la indústria del cànnabis terapèutic, tot descartant, en tots els supòsits, la possibilitat de cultivar marihuana amb fins recreatius. Així doncs, ha posat en relleu que la indústria només "extreu i purifica" i per aquesta hi ha previstos "uns controls molt rigorosos per garantir que el producte és el que toca" i "una seguretat important". "Cada gram de THC està completament traçat. És una indústria sense problemàtiques, completament controlada", ha matisat. A més, ha incidit en el fet que en cap dels 65 països que han legislat l'ús terapèutic del cànnabis "hi ha històries de fracàs", tot puntualitzant que "les que s'han establert han tingut èxit, han crescut".

Per la seva banda, Calvó ha indicat que l'estudi realitzat a Catalunya ha permès "identificar que no volem a Andorra" i discernir entre les diferents tipologies de cultiu medicinal que té aquesta planta, de la qual a cada investigació se'n descobreixen noves propietats. La titular de la cartera de Medi Ambient també ha posat de manifest que la voluntat de l'executiu "no és substituir camps de tabac per cultius cànnabis", tot indicant que les potencialitats d'aquesta producció són "indoor i associades a una bata blanca" amb només dues o tres infraestructures de cultiu al llarg del territori.

En referència als terminis marcats per l'executiu per decidir si s'implanta o no la indústria, Calvó ha afirmat que "no tenim calendari i volem anar pas per pas" per poder "definir al detall les estructures que necessitem" i garantir que "sigui un projecte a llarg termini fet amb rigor i treballat en profunditat". I ha afegit que des de l'executiu s'ha creat una comissió transversal amb els diversos ministeris implicats per seguir treballant en la iniciativa "sense pausa". "No parlem de quatre mesos ni de cinc o deu anys, hi estem treballant", ha dit.

Quant a les sinergies de la possible nova indústria amb el sector agrícola, la ministra ha asseverat que arran de l'estudi tenen tot un treball a fer amb l'associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA) per trobar "el seu encaix al projecte perquè voldríem que també s'obrís a ells d'alguna manera", tot afirmant que es presentarà l'estudi a l'entitat pròximament.