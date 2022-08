Cultura crea un programa de beques per impulsar la creació dels joves artistes

Andorra la VellaEl ministeri de Cultura impulsa un nou programa de beques per a joves artistes. La iniciativa permet complementar i donar “un element més de suport a la creació per continuar teixint un cercle virtuós per a tots els artistes i fer-ho també des dels inicis de la seva carrera”, tal com ha destacat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

Així, i a través de l’àrea d’Acció Cultural, s’ha dissenyat un programa de beques per a joves artistes per a la realització de formacions artístiques avançades i la participació en certàmens i concursos internacionals. Amb aquest programa, el ministeri vol donar resposta a les necessitats formatives dels i de les joves artistes amb més capacitats i trobar solucions a la falta de determinats serveis i programes formatius artístics al país amb què es troben sovint. Es tracta, doncs, de facilitar la formació en centres d’àmbit internacional especialitzats en alumnes amb talents especials i gran potencial així com de facilitar la participació de joves artistes en concursos i certàmens d’àmbit internacional per tal d’afavorir el seu creixement artístic i reforçar la seva trajectòria. “Impulsant les carreres dels joves artistes amb més talent contribuïm, a més, al desenvolupament de les indústries creatives del país”, ha ressaltat el cap d’àrea d’Acció Cultural, Joan Marc Joval.

Tal com recullen les bases de les noves beques, que es publicaran aquest divendres al BOPA, es preveu que engany es puguin atorgar un màxim de tres ajudes, per a qualsevol disciplina artística, amb un pressupost total de 10.000 euros. Els ajuts estan dividits en dues modalitats: una per a joves artistes entre els dotze i els disset anys, i l’altra per a artistes entre divuit a 22 anys. El motiu pel qual el programa s’estructura en dues modalitats segons l’edat dels candidats és que els més joves han de compaginar de manera obligatòria l’educació formal i l’artística.

Per als més joves es preveu facilitar l’accés a escoles tipus internat que asseguren la formació acadèmica, la formació artística especialitzada i l’allotjament, així com participar en concursos, formacions i certàmens internacionals per millorar el nivell artístic. Pel que fa al programa destinat a les persones entre divuit i 22 anys es vol impulsar la participació en classes magistrals que suposin desplaçaments puntuals a l’estranger; estudis de tecnificació i/o formació especialitzada i la participació en concursos i certàmens internacionals.

Els principals requisits que cal complir són: tenir la nacionalitat andorrana o ser resident amb residència legal i efectiva al Principat d’un mínim de cinc anys; tenir un expedient acadèmic destacat tant en l’educació obligatòria com en l’artística i tenir bons coneixements, escrits i orals, de l’idioma del país on es desenvolupa l’activitat a la qual s’opta.

Una comissió d’avaluació formada per professionals amb àmplia experiència en el sector artístic i un representant del ministeri de Cultura i Esports serà l’encarregada d’avaluar els dossiers dels candidats i les candidates i seleccionar aquells que compleixin totes les condicions requerides en les bases del programa i mostrin més potencial. Les sol·licituds podran lliurar-se fins al proper 19 de setembre.