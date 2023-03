La CUP està en contra de la inversió d'1,4 milions de la Generalitat en l'aeroport d'Andorra-la Seu

La Seu d'UrgellLa CUP rebutja el fet que els pressupostos de la Generalitat per al 2023, que podrien quedar aprovats aquest divendres, incloguin una inversió per a l'Aeroport de la Seu d'Urgell per valor d'1,4 milions d'euros, dels quals un milió són per a inversions en terrenys i béns naturals i els 400.000 restants van en concepte d’edificis i d'altres construccions, tal com informa Ràdio Seu.

La formació política ha dut a terme aquest dijous una roda de premsa davant la instal·lació aeroportuària urgellenca. Núria Valls, que serà la candidata número 2 de la CUP a les eleccions municipals de la Seu d'Urgell, ha dit que "les partides dels pressupostos haurien d’anar a posar les necessitats de les veïnes al centre i no a inversions en un aeroport" que considera que "només serveix per portar turistes i gent adinerada a Andorra". Valls també opina que aquesta inversió "agreuja problemàtiques com l’augment dels preus de l’habitatge", que creu que "avui ja són desorbitats".

La representant cupaire també ha reiterat que des del seu partit veuen "urgent diversificar l’economia" i, concretament, "invertir en el Centre de Recerca i Desenvolupament de la Llet i del Formatge", però també en "la millora de la xarxa de carreteres que connecten valls i pobles" i en "un transport públic eficient i amb horaris regulars i preus assequibles". Finalment, Núria Valls ha reivindicat que el futur Hospital Comarcal de l'Alt Urgell "sigui 100% de gestió i titularitat públiques".

A la roda de premsa també hi ha intervingut Arnau Quingles com a membre de la llista que la CUP presentarà a les eleccions municipals d’Oliana. Quingles ha afirmat que "aquests pressupostos només responen als interessos de la patronal i l’Estat" i creu que "abandonen completament la dotació al sector públic i consoliden infraestructures que no són necessàries pel dia a dia de la població". El candidat olianès hi afegeix que des de la seva formació consideren que aquests comptes "continuen amb la línia privatitzadora i de macroprojectes", i creu que "només fan que engreixar encara més la bombolla del sector turístic al Pirineu, ignorant del tot la greu situació de crisi climàtica que patim".