Curs per aprendre a emprendre

Andorra la Vella'Aprèn a emprendre' és el nou curs intensiu que ofereix el Centre de formació al llarg de la vida. Té com a objectiu formar persones en les habilitats bàsiques necessàries per emprendre i oferir eines d’emprenedoria i de marc econòmic i empresarial a les persones que estan valorant desenvolupar una idea de negoci i que volen adquirir els coneixements suficients per a poder-la fer realitat.

Els inscrits aprendran a fer els tràmits necessaris per obrir una empresa a Andorra, a tenir en compte els aspectes financers i de comptabilitat, i a utilitzar eines de comunicació eficients per donar-la a conèixer.

El curs intensiu és un mètode innovador que constitueix un tipus de formació alternativa a les vies tradicionals. Es basa en programes d’entrenament intensiu de curta durada, amb una metodologia eminentment pràctica, i que cerquen una ràpida inserció en el món econòmic. Es realitzarà durant tres setmanes i serà impartit per professionals experts. S’estructura en tres mòduls: La creació d’un comerç (12 hores); comunicació i màrqueting (15 hores) i comptabilitat, fiscalitat i finançament (9 hores).

El curs s’ofereix de manera gratuïta i s’impartirà a les aules del centre. Hi podrà accedir el públic en general, major de 18 anys. Les inscripcions es poden fer des d’aquest dilluns 25 de setembre fins al 4 d’octubre de manera virtual al web http://www.cflv.ad/.