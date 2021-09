La cursa popular illa Carlemany evoluciona en una campanya de promoció d'hàbits saludables

Escaldes-EngordanyLa cursa popular illa Carlemany evoluciona aquest any, davant la impossibilitat de celebrar-la per la pandèmia, en una campanya nacional de promoció de l'activitat física que vol incidir en la importància de fer exercici i tenir uns hàbits de vida saludables. A més, es fa èmfasi en el vessant de la diversitat i la inclusió, ja que s'ha comptat amb les associacions de persones amb discapacitat per dur a terme diverses propostes. Sota el lema 'Mou-te per la teva salut' s'organitzaran diverses activitats entre el 20 de setembre i el 3 d'octubre.

La darrera enquesta nutricional que es va fer els anys 2017-2018 constata que només el 53% dels homes i el 40% de les dones fan activitat física almenys vint minuts tres cops per setmana i a més també es constata que amb l'edat aquesta pràctica esportiva també va "en decrement", tal com ha posat en relleu la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas. En aquest sentit, Mas ha defensat la necessitat d'incidir en accions que promoguin l'activitat física, com a element "per potenciar un envelliment saludable i de prevenció de malalties". Així, ha recordat que l'OMS indica que hi ha milions de morts que es podrien evitar si la població fos més activa i que cal insistir en el missatge que es faci exercici de manera habitual. "És important cuidar-se i moure's per la nostra salut", ha defensat, i ha afegit que conjuntament amb les activitats previstes a la campanya també es farà un decàleg de recomanacions per a la pràctica esportiva.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha explicat que s'han previst un seguit de propostes a partir del 20 de setembre i fins al 3 d'octubre en què es vol incidir molt en el missatge de l'esport inclusiu. Entre les iniciatives, hi haurà una mostra d'imatges a illa Carlemany (entre l'11 de setembre i el 17 d'octubre) o una taula rodona amb la participació de l'agència antidopatge. A més, el Centre de recerca sociològica (CRES), també farà un seguit de preguntes sobre l'activitat física per avaluar com afecta la Covid-19 a aquests hàbits.

Tal com s'ha esmentat, per poder dur a terme aquestes propostes s'ha comptat amb la participació de deu associacions per incidir en el missatge de l'activitat física adaptada. La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ja agraït que des d'Esports s'hagi volgut incidir en aquest missatge "per impulsar la diversitat i la inclusió" i ha concretat que la setmana del 20 al 26 de setembre es faran unes jornades d'activitat física especialment pensades en les persones amb diversitat funcional.

Els comuns també han organitzat per a la setmana del 27 de setembre al 3 d'octubre un seguit de propostes, "inclusives, per a totes les edats" i amb la col·laboració dels clubs, tal com ha explicat la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, en nom de totes les corporacions comunals. Destaca la marxa popular que es farà a totes les parròquies els dies 2 i 3 d'octubre sota el lema 'Mou-te per la teva salut: suma per la teva parròquia'. Serà un recorregut de tres quilòmetres que es farà en diferents moments segons cada parròquia i en el qual la població pot participar fent la inscripció a la plataforma de MoraBanc per un euro. La recaptació anirà destinada als projectes que fan les associacions, amb la qual cosa "es pot contribuir a aquests programes", tal com ha incidit Riva. A través de la inscripció els participants podran rebre una samarreta commemorativa i una mascareta i es compta amb el patrocini d'illa Carlemany. Les inscripcions s'obriran el 6 de setembre.