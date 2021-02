Cursos de conducció sobre gel per a joves d'entre 16 i 21 anys

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella vol que els joves del país solucionin qualsevol problema que pugui sorgir a la carretera durant el període hivernal. És per aquest motiu que, per primera vegada al país, la corporació ha presentat una prova pilot basada en un curs de conducció sobre gel per a joves d'entre 16 i 21 anys, conjuntament amb l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), que tindrà lloc el pròxim 6 de març al circuit del Pas de la Casa. L'objectiu d'aquesta formació és que els joves disposin dels recursos necessaris per poder solucionar situacions com frenades d'emergència o derrapatges en casos en què la calçada està coberta de neu, permetent així evitar accidents que no només afecten els vehicles, sinó que també provoquen danys físics als conductors.

El conseller d'Esports i Joventut del comú, Alain Cabanes, ha declarat que per aquest any l'objectiu del departament és crear "activitats diferents, lúdiques i educatives", a banda de la resta d'iniciatives que la corporació considera "fixes i consolidades". Inicialment, el curs compta amb 24 places disponibles i les inscripcions ja estan obertes. Tot i això, en funció de la resposta que es rebi per part de la ciutadania, "repetirem l'experiència", incloent-hi també persones que superin els 21 anys. "És una activitat que ve de gust a tothom si xafes neu durant l'hivern", ha afegit.

Per la seva banda, el director del circuit, Àlex Bercianos, ha posat en relleu que aquesta iniciativa "forma part de la vocació de l'ACA i del circuit", ja que recurrentment, les carreteres estan glaçades als matins i es fan difícils tasques habituals com és anar a la feina. "Això passa perquè els conductors no tenim les habilitats necessàries per circular per carreteres nevades", ha indicat.

Els cursos estaran estructurats en dues parts durant un termini de dues hores. D'inici s'oferirà als joves una part teòrica on s'explicaran els conceptes bàsics que permetran conèixer els pneumàtics d'hivern i la importància "d'equipar-se bé abans de sortir a la carretera". A més, es formarà els joves per seure correctament als seients i s'informarà dels elements de seguretat activa i passiva "en funció de la nostra posició". Posteriorment tindrà lloc la part pràctica mitjançant exercicis de frenades amb neu i tècniques de derrapatge. La sessió es desenvoluparà amb grups reduïts i seguint totes les recomanacions que dicten les autoritats sanitàries.

Cabanes ha comentat que es tracta d'un curs que "té un cost elevat", ja que s'ha de tenir en compte la reserva del circuit i el personal que hi treballa. És per això que serà subvencionat "al màxim des del comú" i l'ACA. Per tant, els joves d'entre 16 i 17 anys pagaran un import de 20 euros, mentre que els conductors d'entre 18 i 21 anys en pagaran 35. A més, aquests darrers, "gaudiran d'un any del carnet de l'ACA perquè puguin ser membres de l'associació".

L'Automòbil Club d'Andorra va posar en funcionament l'escola de conducció l'any 2011. Segons ha explicat Bercianos, "cada any hi ha passat més gent i hem anat creixent, inclús amb la pandèmia". Així, malgrat que el circuit és conegut pels esdeveniments esportius, "la part de la seguretat viària és una de les branques importants de l'associació, tant de manera individual com en grup".