El curtmetratge 'No hi caiguis' és el guanyador del 9è concurs de RECrea

Un any més, l'espai Fòrum de l'FNAC Andorra ha acollit l'entrega dels premis del 9è concurs de curtmetratges RECrea que organitza el Govern d'Andorra amb l'objectiu de promoure la creativitat audiovisual dels joves. La proposta guanyadora de l'edició d'enguany ha estat 'No hi caiguis', un projecte que parla de la problemàtica de les addiccions i que ha estat creat per de Blanca Sacristan, Raquel García i Mariona Rayo de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança. Les guanyadores han rebut com a premi un xec regal de Pyrénées Andorra valorat en 700 euros. En aquesta ocasió, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha estat l'encarregada d'entregar el premi.

'Llàgrimes darrere d’un somriure' de Laia Martínez i Claudia Novo, del Col·legi Sagrada Família, i 'Emocions' de Clémentine Margerite, Maria Suprunenko i Clara Vila, del Liceu Comte de Foix, han estat les altres propostes guanyadores. Aquestes també han estat premiades amb xecs regal de Pyrénées Andorra valorats en 500 euros i 300 euros, respectivament. Premis que han entregat el 'digital manager' del departament de màrqueting de Pyrénées Andorra, Feliu Camprubí, i la directora adjunta de RTVA, Gemma Rial. De fet, els tres curtmetratges premiats es podran veure pròximament per la televisió pública.

En l'acte també hi eren presents el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans i el director d’Ull Nu i president del jurat del RECcrea, Hector Mas, que han entregat diplomes acreditatius i un obsequi a tots els finalistes de l'edició d'enguany. A la 9a edició del concurs hi han participat setze curts que han estat ideats per una cinquantena d'estudiants de 3r i 4t de segona ensenyança i cursos equivalents dels tres sistemes educatius. Les temàtiques tractades en els projectes presentats han estat totalment relacionades amb la salut mental, l'assetjament i les addiccions.