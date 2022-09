Dallerès valora positivament mantenir la gratuïtat del transport públic el 2023

Andorra la VellaEl gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, ha valorat positivament la confirmació que l'any vinent es mantindrà la gratuïtat del servei de transport públic. Assegura que encara que Govern no ha parlat amb ells, és una decisió seva i que no pertany aquest avís previ, d'una notícia ben rebuda per Coopalsa.

Govern pren aquesta decisió principalment per l'augment d'usuaris, el que ha portat l'executiu a mantenir l'aposta pel 2023. Dallerès ha mostrat la seva total concordança amb qualsevol mesura que incentivi l'ús del transport públic.