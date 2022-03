David Aguilar, 'Hand Solo', reconegut com a jove prometedor enginyer a la llista Nova 111 Students

Andorra la VellaLa llista Nova 111 Students, creada per a una organització madrilenya que té com a repte identificar els talents menors de 35 anys, ha inclòs l'andorrà David Aguilar, conegut com a "Hand Solo", a la categoria d'Enginyeria Civil, altres Enginyeries i Tecnologia. Aquesta llista comprèn 11 categories de tots els dominis com matemàtiques, comunicació, ciències socials, arquitectura, econòmiques o enginyeria. Aquesta organització pretén reconèixer els joves que poden aportar iniciatives que transcendeixen en aquests àmbits.

David Aguilar és la promesa de l'enginyeria andorrana que estudia Bioenginyeria a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Aquest lauredià es va construir una pròtesi de Lego per al seu braç amb nou anys i en va fer dues altres per a un nen kazakhstanites de vuit anys a qui li faltaven les dues extremitats superiors. Per dur a terme aquest repte, va guanyar el Premi a la Innovació de 2018 de la universitat en la qual estudia actualment, un World Rècord Guinness per ser el primer en haver fabricat unes pròtesis de Lego i fins i tot, la Medalla de Plata per a la Lliga Universal per al Bé Públic Francès per haver fet un bé per a la humanitat.

L'universitari, ambaixador de la Fundació Adecco a Espanya, fa conferències internacionals com a la CIIS2019- Cross Industry Innovation Summit, en les quals promou la inclusió de les persones amb discapacitat, paraula que desitja canviar per a "Dif-capacitat" (capacitat diferent) a la Reial Acadèmia Espanyola. La història d'aquest jove prometedor ha estat explicada en el documental 'Mr. Hand Solo', nom sota el qual es va fer conegut a les xarxes socials. Publicarà 'Pieza por pieza', un llibre que ha escrit amb son pare i que aviat sortirà publicat traduït en cinc llengües. També està desenvolupant un còmic que s'adaptaria gràcies a l'empresa barcelonesa Seeds Of Respect en càpsules immersives.

A més a més de ser actiu en el món de l'enginyeria, també es mou en el món virtual. El David Aguilar està fent els seus propis NFT solidaris amb l'empresa andorrana (Themar Solutions) per fer donacions a projectes i associacions i aviat apareixerà als videojocs: Phenoms de Big Karma i Outer Ring de Nexxyo Lab per a influenciar i conscienciar els joves de la solidaritat i la tolerància. Aguilar té presència a les xarxes socials i on destaca més és a LinkedIn, on té més d'11.000 seguidors i contactes.