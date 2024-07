David Guetta no va viatjar a Andorra per l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaEl DJ francès David Guetta no va viatjar a Andorra per realitzar el concert previst en el marc de l’Andorra Mountain Music, ja que l’esdeveniment va ser cancel·lat per qüestions de seguretat a causa de les previsions de tempestes elèctriques.

Guetta va actuar a França el dissabte passat i tenia previst arribar a l’aeroport de la Seu d’Urgell prop de les 19:30 hores en jet privat. Després, es traslladaria en helicòpter fins a Andorra per actuar a les 21:30 hores. No obstant això, segons fonts d'Andorra Turisme, se li va comunicar prèviament que el concert s’havia cancel·lat per les condicions meteorològiques adverses, motiu pel qual l’artista no va viatjar.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha justificat la cancel·lació per “qüestions de seguretat” i ha destacat que el Govern va seguir les recomanacions de Protecció Civil per evitar riscos davant la previsió de tempestes elèctriques. “Crec que Andorra Turisme i els organitzadors han fet el que havien de fer”, ha afegit la ministra.