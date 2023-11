Les declaracions del vicepresident de l'Associació de Propietaris encén el canal de Telegram de DenunciAND

Andorra la VellaLes declaracions d'Artur Homs, vicepresident de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), sobre la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer fins al 2027 han generat una forta reacció entre els usuaris de DenunciAND, el canal de Telegram de la plataforma activista per un habitatge digne.

Homs va expressar que la decisió del Govern "vulnera els drets no tan sols del nostre col·lectiu, sinó que a més va en contra de la seguretat jurídica dels particulars i empreses". Va afegir que l'esforç per abordar aquesta qüestió no hauria de ser únicament del govern, sinó també dels comuns, i va proposar altres mesures possibles.

No obstant això, les crítiques no es van fer esperar, i els usuaris de DenunciAND van reaccionar amb contundència. Alguns dels comentaris ressonats inclouen:

" És de l'APBI, què vols que digui? Deixa'l que digui les seves cosetes pobret, que veu que se li acaba el xollo al col·lectiu al que representa. Pensa que la perspectiva de no poder-se lucrar amb la necessitat i la desgràcia aliena deu ser una putada. Només els queda intentar desmoralitzar el moviment."

"És el vicepresident de l'associació de propietaris de béns immobles, no em sorprèn gens."

"I aquest senyor de què va!?"

"Jajajajajajajaj vamos, un enxufat més."

Ara sí que flipo! De què va i d'on surt aquest paio!!??!??"

Les reaccions dels usuaris mostren el descontentament i l'escepticisme respecte a les afirmacions d'Homs, acusant-lo fins i tot de ser part d'un sistema que busca el seu propi interès en detriment dels afectats pel tema dels lloguers. La polèmica continua, i la comunitat està atenta a les possibles repercussions d'aquestes declaracions en el debat sobre l'habitatge a Andorra.