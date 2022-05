Decomissen 1.500 paquets de tabac de contraban a Bescaran valorats en gairebé 7.000 euros

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 25 de maig de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va decomissar aquest dijous 1.500 paquets de tabac de contraban a un home de nacionalitat francesa i resident a Montpeller. El decomís es va produir als Plans de la Rabassa, al terme municipal de Bescaran, quan els agents van observar un Nissan Qasqhai que circulava per una pista forestal. A l'interior hi van trobar tres paquets amb el tabac ros de la marca Marlboro valorat en 6.975 euros. Els agents van identificar el conductor com a M.A.G., de 61 anys. Per tot plegat, es va aixecar acta per una infracció a la Llei de repressió del contraban, que juntament amb la mercaderia i el vehicle, va quedar a disposició de l'administrador de la duana de la Farga de Moles.