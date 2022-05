Deixa els peus a l'aire!

Andorra la VellaAmb l'arribada del bon temps, comencem a fer el canvi d'armari. Passem dels jerseis a les samarretes, de les jaquetes a les americanes lleugeres, dels pantalons de pana a les faldilles vaporoses... però, en canvi, amb les sabates ens costa una mica més. És com si ens resistíssim a deixar els peus a l'aire, és la darrera frontera a creuar per, definitivament, dir-li "hola" al canvi d'estació.

Si necessites inspiració (i renovar una mica el sabater) a la sabateria a la primera planta de Pyrénées Andorra ja hi ha totes les noves col·leccions primavera-estiu. Trobaràs les propostes dels dissenyadors més importants: Paloma Barceló, Jeffrey Campbell, De Las Cuevas, Alpe Woman Shoes i, per descomptat, Castañer. Algunes de les novetats més atrevides s'inspiren en les mítiques 'cangrejeras' que portàvem a la platja quan érem petits, les plataformes, les sandàlies minimalistes (completament planes sense gairebé sola i amb tires fines) i les anomenades 'thong sandals'.

Castañer, la reina de les sandàlies

Des de 1927, la marca d'origen balear sorprèn amb les seves col·leccions d'inspiració mediterrània. Les seves 'cunyes' són un 'must' de qualsevol vestidor, i amb els anys, han anat incorporant nous teixits -com per exemple el cuir- a les seves propostes d'espart i vetes. Tot i que acostumen a fer models amb talons més aviat alts, també repliquen els mateixos dissenys amb diferents alçades.