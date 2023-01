Deixa que Pyrénées Andorra cuini per a tu

Només queda un dels grans àpats de Nadal, el dia de Reis. Una jornada en què les emocions estan a flor de pell després de desembolicar i descobrir tots els regals que ens han deixat els Reis d'Orient. És un nou dia en què reunim a tota la família al voltant de la taula i, per tant, és la darrera jornada en la qual toca cuinar.

Pyrénées Andorra , però et dona una altra opció més còmoda, la d'encarregar el dinar. Què et semblen, per començar, uns bons canapès per obrir la gana? O si prefereixes ser més exòtic, què et sembla posar a taula una safata de sushi?

Pyrénées Andorra també ha pensat en les postres. A banda del tradicional tortell de Reis, que et sembla una safata de fruita fresca? Segur que més d'un o d'una no li farà cap lleig.

Això sí, totes les comandes les has de fer amb 48 hores d'antelació. Així que tens de marge fins avui mateix per fer la teva comanda. Aquí et deixem els números de contacte perquè puguis fer el teu encàrrec.

Per les safates de canapès +376 880 375 / pernil i embotits +376 880 206 / formatges +376 880 207 / sushi +376 880 311 / carns +376 880 208 / peix i marisc +376 880 311 / fruita +376 880 455 / rebosteria +376 880 375 / troncs de Nadal +376 880 375 / tortell de Reis +376 880 375. Pyrénées Andorra t'ho posa fàcil i amb l'objectiu que gaudeixis de Nadal amb família i amics.