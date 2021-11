La delinqüència cau un 24% durant el darrer any, sobretot per l'entrada de droga al país

Andorra la VellaLa criminalitat i la delinqüència han caigut un 24,43% durant el darrer any. Ho ha afirmat aquest divendres durant la inauguració del nou any judicial el fiscal general, Alfons Alberca, qui ha puntualitzat que les infraccions que han sofert una reducció més accentuada han estat les relatives a la introducció d'estupefaents pels límits fronterers, tals com l'haixix, el cànnabis i la cocaïna. Tanmateix, ha indicat que aquesta mena de delictes "no són les conductes més greus", tot ressaltant que les principals actuacions delictives han estat les relacionades contra el patrimoni, amb un 33,58%, contra les persones, un 23%, i les infraccions contra la salut pública, que han disminuït fins a un 14,45%.

(seguirà ampliació)