Denúncia dels banders per la brutícia detectada a la Peguera

Els banders han denunciat aquest dissabte a través de les xarxes socials la brutícia amb què s'han trobat alguns agents del cos a la Peguera, a Sant Julià de Lòria, on es pot veure el terra ple de restes de begudes i aliments. En la piulada, que va acompanya d'un vídeo on es mostren diferents zones amb deixalles, els banders lamenten l'incivisme de les persones responsables i asseguren que es tracta d'una "falta de respecte i educació envers una natura que no té culpa de res". És per això que es reclama "gaudir del medi ambient" però sempre "amb respecte".