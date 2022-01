Demà començo a cuidar-me

Acabem de passar uns dies en què els àpats han estat contundents. Ben segur que molts de nosaltres no ens hem estat de res i durant aquestes festes hem fet més d'una excepció a l'hora de menjar. El pollastre farcit, l'escudella i la carn d'olla de Nadal, els canelons de Sant Esteve, els torrons, els polvorons, el tortell de reis... i no seguim perquè la llista seria llarguíssima. I ara, a punt de tornar la rutina comencem a preguntar-nos què ens prepararem demà per dinar? Quin àpat elaboro que sigui saludable i que em permeti mantenir no ingerir calories de baixa qualitat? Doncs Pyrénées Andorra et dona la resposta: menja Flax&Kale, una firma de menjar vegetarià que ha ampliat assortiment.

Darrere Flax&Kale hi trobem la lleidatana Teresa Carles que des del 1979 treballa en el món de l'alimentació saludable que ens va assegurar dies enrere que ella junt amb el seu marit van saber marcar un precedent en l'oferta vegetariana. Sorpresos per la gran quantitat de productes ensucrats que ens arribaven a les prestatgeries dels supermercats van saber descobrir aquell nínxol de mercat que volia escapar de tot això. Tal com assegura la creadora de Flaxe&Kale "tots els nostres plats estan dissenyats pensant no només en el plaer gastronòmic, sinó també orientats a persones que prefereixen el menjar saludable. Creiem que cuidar-se no ha d'estar renyit amb el plaer ni ha de ser avorrit".

Si creus que menjar saludable és sinònim de trobar-te davant un plat avorrit o sense sabor, Flaxe&Kale et trencarà tots els esquemes. I és que una de les premisses de Teresa Carles és "que els consumidors puguin gaudir amb facilitat, comoditat i rapidesa d'un plat elaborat i saludable com els dels nostres restaurants". Així que ja ho saps, si a partir de demà tens ganes de cuidar-te i contrarestar els excessos que has fet aquests dies, els productes de Flaxe&Kale t'ajudaran a complir amb el teu objectiu i tots els productes els descobriràs a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra.