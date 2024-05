Demana una ajuda social de 3.000 euros a Govern per llogar un traster

Andorra la VellaUna dona va fer una petició d'ajut social a Govern que tenia per finalitat l’obtenció d’un ajut de caràcter retroactiu, perquè ja havia llogat un traster i l'estava pagant, per import de 3.075 euros en concepte de les despeses generades. Govern va denegar el pagament perquè la despesa a què es pretén destinar l’ajut no pot ser considerada com una necessitat bàsica de subsistència, especialment quan el local no forma part de l'edifici on resideix la dona.

La normativa aplicable preveu que "l’atorgament de l’ajut ocasional que sol·licita l’agent quan es tracta d’atendre necessitats bàsiques, concepte en què no es pot incloure el lloguer d’un traster que, a més, no està situat al mateix immoble de l’habitatge habitual de la interessada".

La dona va recórrer indicant que "no s’ha tingut en compte que la recurrent pateix una invalidesa i té per tant unes necessitats particulars i exclusives, entre les quals està la de disposar d’un traster per guardar les seves pertinences".

La Justícia ha tombat el recurs fixant que "resulta evident que les despeses endarrerides derivades del lloguer d’un traster no es poden considerar des de cap perspectiva com una necessitat bàsica ni de

subsistència. Aquesta conclusió es veu reforçada pel fet que la part agent no ha justificat de cap manera per quines raons precisa d’un espai d’emmagatzemament addicional al seu propi habitatge, especialment quan el traster, com diu la resolució impugnada, es troba en un altre immoble diferent".