La demanda dels cursets de català es triplica

Andorra la VellaLa futura legislació sobre el català a Andorra finalment serà molt més 'suau' del que es plantejava en un principi. La primera idea passava perquè tots els residents, actuals i futurs, haguessin de tenir un nivell mínim de català a l'hora de renovar la residència. Quan es va fer públic el projecte va produir-se un gran rebombori mediàtic. I un dels efectes és que es va triplicar el nombre de residents que es van apuntar a les classes de català per adults que ofereix gratuïtament Govern.

La xifra d'inscrits s'ha mantingut, tot i que finalment l'obligació de tenir un nivell mínim de català no s'aplicarà als residents actuals, tan sols als futurs i quan arribi l'hora de renovar els permisos. Encara que el fet que no s'apliqui als residents actuals fa disminuir de forma important el personal que farà falta per cobrir la demanda en el futur, quan s'apliqui la norma, caldrà augmentar el nombre de professors per al curs vinent.