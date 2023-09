Demanen 8 anys de presó i 100 milions de multa per Joan Pau Miquel, exconseller delegat de BPA

Andorra la VellaAlfons Alberca, el fiscal general, ha demanat 8 anys de presó, 100 milions d'euros de multa i una inhabilitació per exercir càrrecs durant 10 anys per a Joan Pau Miquel, l'exconseller delegat de BPA, en la primera causa de BPA, segons recull RTVA. La fiscalia incideix en el fet que era membre del consell d'administració, del comitè antiblanqueig i soci de l'entitat. Des d'aquesta posició, tenia el domini del sistema per a permetre l'operativa de Rafael Pallardó per a blanquejar 70 milions d'euros del grup Gao Ping i traspassar-los a la Xina.