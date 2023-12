Demanen tres anys per a l'exresident que es queixava que els Cierco li pagaven els 400.000 euros mensuals en bosses de plàstic

Andorra la VellaLa Justícia espanyola ha engegat la maquinària contra Alberto Pedraza, el soci de Villarejo que es queixava perquè els Cierco li pagaven els 400.000 euros al mes en bosses de plàstic de la cadena de benzineres que tenien. Aquest àudio on es queixava i que va ser gravat pel comissari Villarejo, que formava part també del grup que cobrava dels Cierco, va fer famós a Pedraza que residia a Andorra fins que va marxar cap a Mallorca.

Així ho ha publicat el Periódico de Espanya. "El 2017, sempre segons els àudios incorporats a l'Audiència Nacional pels agents de la Unitat d'Afers Interns de la Policia espanyola, Alberto Pedraza va recórrer al comissari jubilat José Villarejo per traçar un pla per promoure que la Policia i la Justícia espanyola iniciessin una investigació contra els integrants del Govern d'Andorra, que dos anys abans havien ordenat intervenir la Banca Privada d'Andorra (BPA), propietat dels germans Higini i Ramón Cierco".

Segons el mitjà espanyol, "a canvi, planejaven guanyar fins a “50 milions d'euros”. En un àudio es pot sentir com l'empresari Alberto Pedraza Jorde anuncia que recorrerà a la Policia -a l'excap de la UDEF José Luis Olivera-; al llavors cap de la Fiscalia Anticorrupció, Manuel Moix; i al mateix Villarejo amb la finalitat d'acoquinar a l'Executiu andorrà per a ajudar als amos de BPA, que suposadament havien recorregut als seus serveis: "Els han d'amenaçar amb enfonsar-los la banca", diu Pedraza".

No obstant això, la primera topada coneguda fins al moment de Pedraza amb l'Audiència Nacional s'ha produït en un assumpte que no té res a veure amb Villarejo. La Fiscalia demana per a Pedraza tres anys i cinc mesos de presó pels delictes d'estafa i falsificació per tractar de quedar-se 7 milions d'euros d'una empresa que promovia la construcció d'una urbanització a Gdansk (Polònia).

El Ministeri Públic l'acusa de posar-se d'acord amb l'arquitecte Miguel de Oriol Icaza per a "elaborar documents mentiders" que simulaven un contracte de serveis, i possibilitar que el segon reclamés davant la justícia polonesa el suposat impagament d'una treballs que no va dur a terme, i per tant van ser simulats.

"Una vegada elaborats tals documents mercantils que seguidament es descriuran, van ser presentats per Miguel de Oriol Icaza a través dels seus representants legals davant el Tribunal competent de Gdansk, Secció IX econòmica, com a annexos a la demanda de reclamació de 2.450.000 euros, quantitat, que deia correspondre's amb els inexistents treballs efectivament elaborats, que ascendien a 2.190.000 euros, més els interessos", explica la Fiscalia en el seu escrit d'acusació. No obstant això, la demanda va ser desestimada per la justícia polonesa, que va estimar que els fets havien prescrit.

4,9 milions

Pedraza, sempre segons la Fiscalia, "va convèncer" a la seva llavors esposa, Anna Piekar, perquè presentés davant la justícia polonesa una demanda de reclamació de 4.973.525 euros, "suposadament emparada en l'existència dels drets de crèdit consistents en el lliurament de quatre quantitats en concepte de préstecs, que no haurien estat retornats".