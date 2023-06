Denúncia dels taxistes per instrusisme laboral dels VTC

Andorra la VellaL'Associació de Taxistes denuncia intrusisme laboral per part dels VTC (Vehicles de Transport amb Conductor), segons explica RTVA. Asseguren no compleixen les condicions del seu servei com, per exemple, aturar-se a l'estació d'autobusos i recollir clients, cosa que no poden fer. A més, asseguren que la CASS els paga menys del que estableix la tarifa de Govern per l'acompanyament dels pacients de càncer a Barcelona. Segons Marcio Pereira, president de l'entitat, la CASS els paga 217,59 euros i la tarifa del Govern per a serveis exteriors és de 0,65 km/h. Anar i tornar de Barcelona costa uns 280 euros, és a dir, hi ha una diferència superior als 60 euros. Demanen que l'executiu proposi alguna solució a les peticions.