Denuncia que molts turistes no equipen els cotxes per a la neu, tensant les carreteres andorranes

Andorra la VellaUn usuari ha compartit en les seves xarxes una reflexió sobre com es comporten els turistes en les carreteres, especialment els espanyols, respecte a quan comença a nevar de forma que canvien les condicions de la calçada. Explica que bona part d'ells es paren al mig d'aquesta per posar cadenes o fins i tot per quedar-se tirats, de forma que dificulten el pas de la resta.

Juntament amb la seva queixa, posa com a exemple una situació que es va trobar dissabte, amb quatre cotxes estimbats i creuats a la baixada de la carretera de l'Obac. Afegeix demanant a la gent que, si no va equipada, no agafi el cotxe.