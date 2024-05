Denunciat un empresari d'Andorra per un suposat frau amb uns NFT de Ronaldinho

Andorra la VellaUn jutjat de Barcelona està investigant uns NFT (non fugible tokens) amb temàtica de Ronaldinho perquè les imatges van ser copiades d'un artista que ara denuncia els fets. Tal com informa Crònica Global, la persona hi ha darrere del negoci i que va comercialitzar els NFT és Manel Torras, un empresari de Sant Cugat establert al Principat.

El creador de les imatges originals, que no ha ingressat diners pel negoci, ha demanat despenjar les unitats de valor, el que afectaria els més de 3.000 compradors. Aquests van pagar entre 300 i 400 euros per peça i, en cas que aquesta petició vagi endavant, es preveuen denúncies dels consumidors amb l'objectiu de recuperar la inversió.

Manel Torras hauria, per tant, agafat el material d'altra empresa i l'hauria comercialitzat sense cap tipus de permís.

Tot i això, va cedir l'empresa Shirtum al seu fill Marc Torras i el seu soci, a més d'una altra persona que algunes fonts assenyalen que seria un testaferro.

Denunciïn o no els clients, hi ha una altra via oberta contra Torras. Un altre grup d'inversors interposaran demanda penal en l'Audiència Nacional espanyola contra la seva empresa Shirtum per diversos delictes, inclosa estafa i blanqueig de capitals. Aquests sospiten que va haver-hi "irregularitats" amb la venda que va fer l'empresa de Manel Torras i el seu fill dels tokens $SHI, que va comercialitzar la firma andorrana. Van generar ingressos per valor de 3,5 milions, que "ningú sap on estan".

Des d'Andorra continua sent consultor de diverses empreses, com Schara, empresa d'alimentació destacada a Catalunya en transformació de frànkfurts. La seva fàbrica, situada a la Zona Franca, que es va cremar el maig de 2023.