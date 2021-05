Denuncien un conductor que anava a 183 quilòmetres per hora per la C-14 a l'Alt Urgell

PeramolaEls Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dijous un conductor de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Cerdanyola del Vallès, per circular a 183 quilòmetres per hora per la C-14, a l'Alt Urgell, una via on la velocitat màxima permesa és de 90. Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat que agents de trànsit havien muntat a l'alçada del quilòmetre 147,1 de la via, al terme de Peramola. Després de detectar el vehicle, el van aturar i van notificar al conductor que seria denunciat penalment per un delicte relatiu al trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.