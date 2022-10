Des que es va activar el codi lila s'han rebut 137 alertes per violència de gènere

Andorra la VellaEl codi lila és un mecanisme que alerta el Servei d'Urgències de l'Hospital i activa el protocol d'actuació per fer front a un cas de violència de gènere, tal com explica RTVA. El senyal per activar aquest codi consisteix a posar les mans sobre una taula. Un sistema que està en funcionament des del 2018 i amb l'objectiu de poder atendre les dones amb discreció, sensibilitat i en una zona íntima.

Principalment, s'hi adrecen dones amb situacions emocionals límits, o per violència física i sexual. Des de l'inici s'ha activat entre vint i quaranta vegades cada any. Una situació que únicament va aturar-se el 2020, per motius de la pandèmia, però que va obrir altres vies per poder alertar.

El número del Servei de Violència de Gènere és el 181 i també s'hi pot contactar a través del WhatsApp 60618.