Descobreixen cinc noves espècies de papallones nocturnes a Andorra

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 27 de maig de 2012, va ser notícia...

L'investigador i col·laborador del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra (CENMA) Butterfly Monitoring Sdheme d'Andorra (BMSAnd), Eric Sylvestre, ha descobert recentment cinc noves espècies de papallones nocturnes a Andorra. La troballa, que és molt valuosa per ser la primera vegada que es descobreixen animals com aquests al país i perquè són una espècie poc estudiada. Les papallones corresponen a les espècies Cnaemidophorus rhododactyla, Amblyptilia punctidactyla, Emmelina monodactyla, Marasmarcha oxydactylus i Pterophorus pentadactyla.

La biodiversitat del país compta, a partir d'ara, amb cinc noves espècies de papallones nocturnes que ha trobat recentment l'investigador i col·laborador del projecte del CENMA DMSAnd, Eric Sylvestre. És la primera vegada que es descobreixen insectes d'aquesta tipologia al Principat per la qual cosa es considera una troballa molt valuosa, segons publica l'Institut d'Estudis Andorrans a la seva pàgina web.

Una de les espècies que ha descobert ha estat la papallona Cnaemidophorus rhododactyla que s'alimenta exclusivament de plantes del gènere Rosa, com les gaverneres. Les altres papallones localitzades han estat Amblyptilia punctidactyla, Emmelina monodactyla, Marasmarcha oxydactylus i Pterophorus pentadactyla.

Les papallones nocturnes són un grup d'insectes petits i poc vistosos que no han estat massa estudiats. Igual com les diürnes, les erugues de les espècies nocturnes també estan molt lligades a determinades plantes per alimentar-se i la dependència que es genera fa que qualsevol impacte sobre un vegetal afecti negativament a l'animal que n'és hoste.