El 2022, l'any més càlid des del 1950

Andorra la VellaLes temperatures d'aquest darrer mes de desembre han estat per sobre de la mitjana climàtica pel període de referència 1981-2010. La temperatura mitjana ha estat de 4,8 graus quan la mitjana hauria de ser 3,1 graus, això representa una anomalia positiva d'1,7 graus. La temperatura màxima mitjana ha estat de 8,71 i la temperatura mínima mitjana de 0,9 graus.

Les precipitacions han estat molt per sota la mitjana climàtica on s'han acumulat fins a 43.6 mm a Central de FEDA. Pel que fa al gruix de neu a Sorteny, es troba per sota del percentil 10 amb 40 centímetres de gruix de neu a l'estació. Inici de temporada molt similar a l'hivern 2016-2017 i 2018-2019. Podeu consultar l'històric de gràfics al web de l'Observatori de la Muntanya.