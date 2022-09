Despenalització de l'avortament a San Marino

Andorra la VellaDimecres a la nit, el parlament de San Marino va aprovar una llei per a despenalitzar l'avortament: era un dels pocs estats d'Europa on la interrupció voluntària de l'embaràs continuava sent un delicte i tots els intents de despenalitzar-lo havien fracassat fins ara.

La llei va arribar després d'un referèndum que es va celebrar al setembre passat i que va ser buscat i impulsat per moviments feministes, com la Unió de Dones de San Marino. El referèndum es va dur a terme després de 18 anys d'intents de despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs: amb una gran majoria (77,3 per cent) i una participació del 41 per cent, els habitants de San Marino havien votat a favor de la despenalització, la qual cosa va obligar el parlament a modificar el codi penal.

No sols això: la pregunta del referèndum era de tipus propositiu o direccional, és a dir que el seu objectiu era determinar principis i criteris rectors que el parlament hauria de seguir per a formular una llei que regulés l'avortament.

La llei va ser aprovada amb 32 vots a favor, 7 en contra i 10 abstencions i estableix precisament això: ara es podrà avortar “sense obligació de donar cap raó” dins de la dotzena setmana de gestació. L'embaràs també pot interrompre's posteriorment, en cas de perill per a la vida o greu risc per a la salut de la dona, anomalies del fetus, violació o incest.