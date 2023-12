Desperta Laurèdia denúncia les barreres arquitectòniques actuals de Lauesport

Andorra la VellaMarc Ferré, candidat número 8 de Desperta Laurèdia ha destacat, a la plaça Calonge davant de LAUesport, la importància del centre esportiu per a la cohesió social i esportiva de la parròquia.Desperta Laurèdia denuncia les barreres arquitectòniques actuals “hem de fer un LAUesport per a tothom [...] no s’ha enfatitzat en totes les sensibilitats de la parròquia i del lauredià, des de l’oferta d’activitats, horaris, la infraestructura i l’accessibilitat", ha valorat.